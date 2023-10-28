Психологи выяснили, как маникюр влияет на душевное здоровье женщин

Японские ученые из Университета Сайтама Гакуэн в Кавагути изучили влияние маникюрных процедур на психическое благополучие женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FP).

Специалисты хотели понять, как данный ритуал влияет на эмоции, расслабление и общее самочувствие людей.

«Я заинтересовался этой темой из-за растущего объема исследований о пересечении практик ухода за собой и их влиянии на психическое благополучие. Идея о том, что такая простая вещь, как уход за ногтями в салоне, может иметь значимый психологический эффект, заинтриговала меня. Я хотел изучить потенциал этой малоизученной области», — сказал автор исследования, доцент Ацуси Кавакубо.

Чтобы углубиться в психологические последствия маникюра, исследователи провели онлайн-опрос с участием японских женщин из разных возрастных групп и регионов. Всего в исследовании приняли участие 500 японок в возрасте от 20 до 30 лет, живущих в мегаполисах.

Участницы ответили на вопросе о своем возрасте, семейном положении, доходах и расходах на косметику. Кроме того, их опросили о своих привычках по уходу за ногтями и том, делают ли они маникюр сами, ходят в салоны красоты или не делают ни того ни другого.

Оказалось, что уход за ногтями, как и макияж, оказывает положительное психологическое воздействие на женщин. Участницы сообщили о повышении уровня положительных эмоций, расслаблении и оживлении во время сеансов ухода за ногтями.

Исследование показало, что получавшие услуги по уходу за ногтями люди у мастеров маникюра в салоне сообщали о более выраженных положительных эмоциях и большем расслаблении по сравнению с теми, кто ухаживал за ногтями самостоятельно.

Открытие подчеркивает потенциальную пользу посещения салона по уходу за ногтями, поскольку этот опыт, по-видимому, оказывает более существенное влияние на настроение и расслабление человека.

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