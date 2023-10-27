Археологи выяснили, какой вид обуви мог быть самым древним

Южноафриканские ученые из Университета Витватерсранда (Витса) в Йоханнесбурге выяснили, что человек мог освоить производство обуви еще в среднем каменном веке. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Возраст самой старой известной обуви в Европе составляет 6 тыс. лет. Считалось, что в Южной Африке люди ходили босиком вплоть до начала нашей эры 2 тыс. лет назад. Однако открытие нескольких следов на древних поверхностях в регионе Кейп-Кост ЮАР указывает на возможность того, что первобытный человек изобрел шлепанцы для передвижения по острым прибрежным камням между 150 тыс. и 75 тыс. лет назад.

«Вполне логично, что люди использовали обувь, чтобы защитить себя. Сто тысяч лет назад травма стопы могла стать фатальной», — отметил автор исследования Бернхард Зипфель.

Чтобы проверить свои догадки, археологе изготовили примитивную обувь и прогулялись в ней по пляжам Кейп-Кост. Затем они сравнили свои следы с древними отпечатками и обнаружили значительные сходства.

По словам исследователей, столь ранее использование шлепанцев говорит о том, что у предков современного человека возникли сложные когнитивные и практические способности гораздо раньше, чем считалось прежде.

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