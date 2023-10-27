Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Археологи выяснили, какой вид обуви мог быть самым древним

Университет Витса: древние люди начали носить шлепанцы 150 тыс. лет назад

close
100%
Unsplash

Южноафриканские ученые из Университета Витватерсранда (Витса) в Йоханнесбурге выяснили, что человек мог освоить производство обуви еще в среднем каменном веке. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Возраст самой старой известной обуви в Европе составляет 6 тыс. лет. Считалось, что в Южной Африке люди ходили босиком вплоть до начала нашей эры 2 тыс. лет назад. Однако открытие нескольких следов на древних поверхностях в регионе Кейп-Кост ЮАР указывает на возможность того, что первобытный человек изобрел шлепанцы для передвижения по острым прибрежным камням между 150 тыс. и 75 тыс. лет назад.

«Вполне логично, что люди использовали обувь, чтобы защитить себя. Сто тысяч лет назад травма стопы могла стать фатальной», — отметил автор исследования Бернхард Зипфель.

Чтобы проверить свои догадки, археологе изготовили примитивную обувь и прогулялись в ней по пляжам Кейп-Кост. Затем они сравнили свои следы с древними отпечатками и обнаружили значительные сходства.

По словам исследователей, столь ранее использование шлепанцев говорит о том, что у предков современного человека возникли сложные когнитивные и практические способности гораздо раньше, чем считалось прежде.

Ранее археологи оценили вклад бобров в жизнь людей в каменном веке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий