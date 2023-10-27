«Катастрофа»: птичий грипп впервые достиг Антарктики

Птичий грипп достиг Антарктики, вызвав обеспокоенность по поводу изолированных популяций пингвинов и тюленей, которые никогда раньше не подвергались воздействию очень опасного вируса H5N1. Об этом пишет The Guardian.

Последствия появления вируса еще неизвестны, но ученые выражают обеспокоенность по поводу возможного «катастрофического провала размножения» уязвимых популяций диких животных региона.

Вирус был обнаружен в популяциях падальщиков — бурого поморника — на острове Бёрд, который является частью британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. Эти перелетные птицы, вероятно, принесли его с собой из Южной Америки, где птичий грипп широко распространен. Так, только в Чили и Перу из-за него сократилась популяция морских птиц на 500 тыс., а морских львов — на 20 тыс. особей.

По оценкам специалистов, нынешняя вспышка высокоинфекционного варианта H5N1, начавшаяся в 2021 году, привела к исчезновению миллионов диких птиц. Исследователи уже давно обеспокоены его потенциальным воздействием на дикую природу Антарктики, поскольку многие виды не встречаются больше нигде в мире. На новость об обнаружении H5N1 на континенте они отреагировали: «Это катастрофа».

Специалисты Британской антарктической службы (BAS) взяли мазки у птиц, сейчас они изучаются.

Остров Бёрд считается одним из густонаселенных птицами мест дикой природы, где обитают многие виды пернатых, в том числе находящихся под угрозой исчезновения. На нем также гнездятся 50 тыс. пар пингвинов и размножаются 65 тыс. пар морских котиков. Остров расположен недалеко от северо-западной оконечности Южной Георгии.

Оценка риска воздействия птичьего гриппа на континент, опубликованная Научным комитетом по антарктическим исследованиям, показала, что наибольшему риску подвергаются морские котики, морские львы, поморники и чайки, за ними следуют пингвины, хищные птицы и гигантские буревестники.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.