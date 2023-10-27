Древние наскальные рисунки обнаружены в Амазонии из-за засухи

Человеческие лица и другие фигуры, выгравированные на камне около 2000 лет назад, были обнаружены в бассейне реки Амазонки. Об этом сообщает местный новостной сайт Amazônia Real.

Находки сделаны из-за беспрецедентной засухи в бразильском регионе. Уровень воды в реке резко понизился.

Петроглифы, на которых изображены животные и другие природные объекты, были обнаружены на берегу Риу-Негру, на археологическом участке, известном как Понто-дас-Лажеш, или Место Плит.

По оценкам исследователей, возраст этих петроглифов составляет от 1000 до 2000 лет.

Ранее резные фигурки видели во время сильной засухи в 2010 году, когда уровень воды в Риу-Негру упал до 13,63 метра, что на тот момент стало рекордно низким уровнем.

В этом месяце они вновь появились из-под воды, и по мере дальнейшего падения уровня были найдены еще новые образцы древнего искусства. На фоне необычно засушливого сезона, который ученые связывают с потеплением в Северной Атлантике из-за климатического кризиса, уровень воды в Риу-Негру впервые за всю историю опустился ниже 13 метров. Глубина реки составила 12,89 метра.

Помимо антропоморфных лиц и изображений воды, на некоторых камнях имеются бороздки, которые позволяют предположить, что это место также использовалось для изготовления каменных орудий труда.

Карлос Аугусто да Силва из Федерального университета Амазонаса обнаружил 25 групп резных фигурок на одном камне, который, по его мнению, использовался в качестве точильного камня для обработки различных инструментов. «Это была зона подготовки инструментов», — рассказал археолог.

Сообщается, что на этом месте в доколумбовые времена располагались большие деревни коренных народов. Также ученые смогли найти фрагменты керамики, возраст которых, как полагают, составляет тысячи лет.

Несмотря на то, что петроглифы Понто-дас-Лажеш были признаны археологическими памятниками, они не изучались, и исследователи оценивают их возраст на основе аналогичных наскальных рисунков в других частях центральной Амазонии.

Ранее зоологи открыли новый вид ос в лесах Перу.