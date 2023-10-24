Марсоход Curiosity нашел новые свидетельства, что древний Марс был планетой рек

Американские геофизики из Университета штата Пенсильвания нашли новые свидетельства, что на Марсе в древности текли реки. Это показал анализ данных с марсохода NASA Curiosity («Любопытство»). Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Ученые использовали цифровое моделирование для симуляции эрозии на Марсе на протяжении тысячелетий. Расчеты показали, что обычные кратерные образования, скорее всего, являются остатками древних русл рек.

При разработке виртуальной модели команда нашла новое применение данным о земных осадочных породах, собранных нефтяными компаниями при изучении дна Мексиканского залива 25 лет назад.

Симуляция показала, что эрозия на Земле образовала почти идентичные формы рельефа при сравнении с марсианским ландшафтом, который запечатлел марсоход Curiosity внутри кратера Гейла.

«Мы находим доказательства того, что Марс, вероятно, был планетой рек. Мы видим признаки этого по всей планете», — отметил ведущий автор исследования Бенджамин Карденас.

Исследователь добавил, что обилие рек на древнем Марсе может свидетельствовать, что на красной планете некогда существовала жизнь.

Ранее микробиологи обнаружили новое место для поисков следов жизни на Марсе.