Житель Белгородской области получил несовместимые с жизнью травмы при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобилю «Газель» в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подверглась машина в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе. В результате водитель получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

«Транспортное средство повреждено», — добавил губернатор.

В ночь на 10 февраля над регионами России сбили шесть украинских дронов самолетного типа. Половину из них уничтожили в Белгородской области. Еще два БПЛА перехватили в Астраханской области, один — в Курской области.

9 февраля беспилотник ВСУ атаковал поселок Чапаевский в Грайворонском округе Белгородской области. В результате детонации летательного аппарата пострадал мужчина — у него диагностировали осколочные ранения живота и конечностей, а также минно-взрывную травму. Мирного жителя доставили в городскую больницу №2 в Белгороде, где врачи провели ему операцию.

Ранее на территории предприятия в Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса.