Из-за атаки ВСУ десятки тысяч жителей Курска остались без света

Хинштейн: удар ВСУ оставил без света около 28 тысяч курян
Reuters

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остались около 28 тысяч местных жителей.

По словам Хинштейна, удар пришелся по объекту энергетики в Рыльском районе.

«Без электроснабжения и частично без отопления остались населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов — это порядка 28 тыс. потребителей», — поделился губернатор.

Он добавил, что экстренные службы делают все для восстановления электроснабжения.

Накануне Хинштейн сообщал, что украинские беспилотники повредили здание администрации Хомутовского района Курской области.

Хинштейн добавил, что в городе Рыльске Рыльского района в результате атаки со стороны Украины были незначительно повреждены фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль. При ударах никто не пострадал, уточнил губернатор.

Ранее Хинштейн раскритиковал мэра Курска за плохую уборку снега.
 
