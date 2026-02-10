Размер шрифта
Воспитатель 40 минут не замечала отсутствия ребенка, который ушел погулять

В Таштаголе воспитатель не заметила пропажи ребенка, который гулял один 40 минут
В Кемеровской области ребенок самостоятельно ушел из детского сада, но воспитательница так и не заметила его пропажи. Об этом подписчица рассказала Telegram-каналу «Новая Шория».

Инцидент произошел 10 февраля в таштагольском детском саду №10. Двухлетний ребенок в верхней одежде незаметно ушел гулять и был обнаружен на соседней улице.

Мальчика, бродившего по дворам в одиночестве, заметила случайная прохожая. В силу возраста он не смог ответить на уточняющие вопросы, и женщина обратилась в полицию.

Правоохранители приехали и спустя примерно полчаса вернули ребенка в детсад. Воспитательница была в шоке, но признавать свою вину не спешила. Судя по всему, она не замечала отсутствия подопечного в течение 40 минут.

Ранее пятилетняя девочка сбежала из российского детсада во время утренника.
 
