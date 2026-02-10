Сийрято: ЕС лучше вести переговоры о вступлении с Грузией, чем с Украиной

Евросоюз совершает «огромную ошибку», считая, что Грузия должна находиться на дистанции в вопросе вступления в политическое объединение, переговоры о членстве с ней намного полезнее, чем с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, сообщает издание Sova.

«Мы считаем, что Европейский Союз совершает огромную ошибку, когда считает, что Грузия должна находиться на расстоянии от Европейского Союза. На наш взгляд, ситуация очевидна: Грузия укрепит ЕС, и тесные переговоры с Грузией окажутся намного полезнее, чем с Украиной, потому что Украина не только ослабит ЕС, но и создаст угрозу для ЕС», — заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Грузия уделяет укреплению суверенитета особое внимание, не допуская вмешательства во внутренние дела.

Годом ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

