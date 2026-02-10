Размер шрифта
Россиянка обиделась на бывшего мужа и сожгла чужой дом

На Сахалине женщина от обиды на бывшего мужа сожгла дом
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Южно-Сахалинске задержана 54-летняя женщина, подожгла частный дом после того, как ее выгнал бывший муж. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В день происшествия подозреваемая находилась в гостях у своего бывшего мужа в Южно-Сахалинске в доме, который он арендовал. Во время застолья между бывшими супругами вспыхнула ссора, после которой мужчина выставил женщину за дверь вместе с ее вещами.

Попытки вернуться в дом ни к чему не привели. Женщина решила действовать радикально. Она подожгла мусор, скопившийся в прихожей частного дома, рассчитывая, что запах дыма заставит хозяина открыть дверь. Мужчина проснулся от едкого дыма и был вынужден выпрыгнуть через окно, чтобы спастись. Подозреваемая полностью признала вину, общий ущерб владелица дома оценила в 2,5 млн рублей.

Ранее россиянин поджег жилой дом и не смог объяснить, зачем.
 
