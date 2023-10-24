«Роснефть» поделится со всеми желающими своими исследованиями о морских млекопитающих

«Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» разработали онлайн-курс лекций «Загадки океана. Морские млекопитающие России», сообщили в пресс-службе нефтяной компании. Слушателям расскажут о видах морских млекопитающих, особенностях их поведения, среде обитания, природных и антропогенных угрозах животным.

В создании курса приняли участие ученые ведущего научного центра страны — Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН при поддержке Арктического научного центра «Роснефти». Лекции доступны всем желающим на образовательной платформе «Лекториум», а также на онлайн-площадке «Битва умов».

Цикл из 10 лекций основан на материалах экологического атласа «Морские млекопитающие России», который «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» выпустили в 2022 году.

Материалы курса содержат научные данные о состоянии видов-биоиндикаторов — белого медведя и моржа, полученные в ходе многолетних исследовательских работ «Роснефти». Компания реализует в арктическом регионе программу сохранения биоразнообразия, в рамках которой изучает состояние популяции ключевых животных российского Севера. С результатами этих работ можно ознакомиться в специальном разделе атласа «Морские млекопитающие России».

«Образовательный курс будет интересен всем, кто неравнодушен к вопросам сохранения окружающей среды, хочет расширить свой кругозор и узнать больше научных фактов о морских млекопитающих», — говорится в сообщении «Роснефти».