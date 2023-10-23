Назван неожиданный признак нескольких психических расстройств

Доктор философии и психолог Кэролин Рубенштейн из США рассказала, что излишняя разговорчивость может быть признаком биполярного и тревожного расстройств личности, аутизма и СДВГ. Об этом сообщает Daily Mail.

Психолог отметила, что болтливость могут проявлять люди с расстройствами аутистического спектра (РАС). Это нарушения нейропсихического развития, характеризующиеся отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения. Люди с РАС могут быть как замкнуты, так и чрезмерно общительны.

Излишняя разговорчивость может быть признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это довольно распространенный синдром нарушения поведения у детей и подростков — он характеризуется проблемами с концентрацией, удержанием внимания на чем-либо и нарушениями обработки информации.

Кроме того, болтливыми могут быть люди с тревожным расстройством личности. Несмотря на то, что пациенты с этим диагнозом обычно избегают общения, в некоторых ситуациях паузы в разговоре угнетают их. Чтобы избавиться от ощущения неловкости, тревожные люди начинают активно разговаривать.

Схожее поведение может наблюдаться у людей, страдающих биполярным расстройством. Оно характеризуется частой сменой фаз настроения от мании до депрессии. Во время депрессивной фазы пациент может чувствовать угнетение и подавленность, а во время маниакальной — всплеск энергии, неконтролируемое нервное возбуждение, которое выражается в желании общаться. Речь людей с биполярным расстройством во время маниакальной фазы быстрая и сбивчивая.

Ранее ученые нашли связь между биполярным расстройством и сокращением времени жизни.