В Британии попросили местных жителей вернуть подаренные им старинные монеты

В Великобритании в графстве Херефордшир местных жителей попросили вернуть старинные монеты, которые они получили от черных копателей в качестве сувениров. Об этом пишет Shropshire Star.

Найденные кладоискателями монеты датируются 1558-1649 годами. В конце августа черные копатели вырыли клад на одной из ферм графства, но не сообщили об этом властям. Правоохранительные органы полагают, что кладоискатели нашли около 300 монет, часть из которых раздали местным жителям как сувенир.

Позднее копатели были задержаны, однако выпущены под залог. Теперь власти разыскивают обладателей монет и предлагают им вернуть подаренные им монеты, для того, чтобы они могли попасть в руки государства.

В сентябре сообщалось, что в Норвегии 51-летний местный житель Эрленд Боре наткнулся на редкие золотые украшения VI века в окрестностях города Ставангер.

Ранее археологи нашли клад монет, которые могли принадлежать древнеримскому легионеру.