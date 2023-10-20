Названа пищевая добавка, повышающая риск рецидива рака

Ученые из Бирмингемского университета обнаружили, что добавки селена и витамина Е не могут предотвратить рецидив рака мочевого пузыря. Прием витамина Е, напротив, способствует возвращению болезни. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Рак мочевого пузыря — тяжелое онкологическое заболевание, для которого еще не разработана система ранней диагностики. Этот вид рака 12-й по распространенности в мире. Особенностью заболевания является то, что оно имеет свойство возвращаться после терапии.

В исследовании приняли участие 270 человек. Исследователи пытались выяснить, способны ли добавки селена и витамина Е снизить риск рецидива рака мочевого пузыря. Участников разделили на четыре группы — первая употребляла селен и плацебо, вторая — витамин Е и плацебо, третья — селен и витамин Е, четвертая — два варианта плацебо.

Результаты показали, что добавки селена не способны снизить риск рецидива рака мочевого пузыря. Кроме того, прием витамина Е увеличивает вероятность того, что заболевание вернется. У участников, употреблявших эту добавку, рецидивы участились.

Авторы исследования подчеркнули, что витамин Е также связан с повышенным риском развития рака простаты. Исследователи призвали соблюдать осторожность при употреблении пищевых добавок, используя их только в соответствии с предписаниями врача.

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