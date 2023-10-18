Иммунологи открыли новые антитела к ВИЧ

Ученые из Института Пастера во Франции обнаружили новые антитела к ВИЧ. EPTC112 нейтрализуют около трети из 200 вирусных вариантов заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — инфекционное хроническое заболевание, передающееся контактным путем, медленно прогрессирующее и характеризующееся поражением иммунной системы с развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа).

Существуют носители ВИЧ-1, которые, своевременно начав лечение и поддерживая его в течение нескольких лет, способны избегать развития СПИДа даже после того, как терапия была прекращена.

Группа иммунологов обнаружила, что у таких людей есть особые антитела. Одно из наиболее активных — это антитело EPTC112, которое нейтрализует около трети из 200 вирусных вариантов ВИЧ-1. Оно способно устранять инфицированные клетки иммунной системы. Кроме того, ученые предполагают, что такую защиту обеспечивают не только антитела, а целый комплекс различных молекул.

Иммунологи добавили, что исследование способствует лучшему пониманию механизмов, лежащих в основе вирусного контроля. Это открытие может послужить первым шагом к новым методикам терапии ВИЧ-1, основанным на использовании нейтрализующих антител.

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