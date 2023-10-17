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Стало известно, как питание влияет на профилактику и лечение остеоартрита

На Кипре выяснили, что омега-3 помогает при профилактике остеоартрита

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Shutterstock

Ученые из Европейского университета Кипра объяснили, как питание влияет на профилактику и лечение остеоартрита (воспаление синовиальной оболочки сустава). По данным исследователей, которые приводит «Ридус», состояние хряща ухудшает потребление жирных кислот омега-6. При этом диета, богатая омега-3, наоборот, уменьшает боль и воспаление.

Также выяснилось, что облегчить боль у пациентов с остеоартритом можно, употребляя добавки и продукты, богатые витамином D. При этом воспаление синовиальной оболочки, связанное с ожирением, можно лечить путем восстановления микробного баланса в кишечнике.

Кроме того, для людей, страдающих ОА, полезен витамин К, содержащийся в листовой зелени и ферментированных продуктах, а также витамины Е и С. При этом такие микроэлементы как медь, селен и бор могут предотвратить развитие заболевания благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

В августе в Университете Кентукки (UKY) сообщили, что новая процедура, называемая эмболизацией коленных артерий, может уменьшить боль при остеоартрите коленного сустава. Отмечалось, что после этой минимально инвазивной процедуры пациенты могут вернуться домой в тот же день.

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