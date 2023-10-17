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Ученым впервые удалось запечатлеть общение растений в реальном времени

NatComms: растения обмениваются информацией с помощью летучих веществ

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Jin-Zheng Wang/UCR

Японские ученые из Университета Сайтама впервые визуализировали общение между растениями через выбросы летучих органических соединений (ЛОС). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Феномен воздушной коммуникации между растениями с помощью ЛОС был впервые задокументирован в 1983 году. Оказалось, что при нападении вредителей растительные организмы выделяют определенные вещества, которые переносятся по воздуху и предупреждают другие растение об опасности. Однако за прошедшие 40 лет биологи так и не выяснили, каким образом флора реагирует на летучие сигналы на молекулярном уровне.

Исследовательская группа под руководством профессора Масацугу Тойота в реальном времени показала, как растения выбрасывают и воспринимают ЛОС с помощью системы флуоресцентной визуализации.

Инновационная установка позволила отследить всплески флуоресценции, распространяющиеся в горчице Arabidopsis thaliana после воздействия ЛОС, которое выделил атакованный гусеницами куст.

Ученые установили, что здоровые растения воспринимают тревожные сигналы от пострадавших соседей с помощью специальных белковых сенсоров. В качестве маркеров выступают так называемые летучие вещества зеленых листьев, выделяемые при механическом повреждении растений.

«Мы наконец-то раскрыли запутанную историю о том, когда, где и как растения реагируют на передаваемые по воздуху «предупреждающие сообщения» от своих соседей, находящихся в опасности. Эта коммуникационная сеть, скрытая от нашего взгляда, играет ключевую роль в своевременной защите соседних растений от неминуемых угроз», — отметил профессор Тойота.

Ранее ученые предупредили об угрозе исчезновения половины лекарств из-за утраты растений.

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