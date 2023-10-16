Биологи выяснили, что некоторые люди генетически предрасположены к счастью

Ученые из Университета Глазго в Шотландии обнаружили, что уровень счастья человека связан с активностью в особых областях мозга — ventral pallidum и прилежащем ядре. Результаты исследования были опубликованы в журнале ScientificReports.

Исследователи стремились выяснить, чем обусловлено чувство счастья. В эксперименте приняли участие более 222 тысяч человек в возрасте от 9 до 83 лет. Сперва ученые собрали образцы слюны у всех участников и провели с их помощью генное типирование. Типирование ДНК — это способ исследования генетического материала, направленный на выявление и оценку индивидуальных особенностей биологического объекта. Цель такого исследования — установление сходства (или различий) разных организмов для определения степени их родства. Также была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга участников.

Результаты показали, что некоторые части мозга связаны с генетической предрасположенностью к счастью. Области под названием ventral pallidum и прилежащее ядро мозга являются важнейшими центрами системы вознаграждения. Это комплекс структур нервной системы, который регулирует поведение, снабжая человека чувством удовольствия и положительными эмоциями за успешно совершенное действие или принятое решение.

Процессы, лежащие в основе активности этих областей мозга, наследуются генетически. Кроме того, была обнаружена связь между чувством счастья и наличием предков из Азии, Африки и Испании. Оказалось, что потомки представителей этих народностей менее склонны наследовать предрасположенность к счастью.

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