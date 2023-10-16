Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биологи выяснили, что некоторые люди генетически предрасположены к счастью

ScientificReports: на предрасположенность к счастью влияют особые области мозга

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из Университета Глазго в Шотландии обнаружили, что уровень счастья человека связан с активностью в особых областях мозга — ventral pallidum и прилежащем ядре. Результаты исследования были опубликованы в журнале ScientificReports.

Исследователи стремились выяснить, чем обусловлено чувство счастья. В эксперименте приняли участие более 222 тысяч человек в возрасте от 9 до 83 лет. Сперва ученые собрали образцы слюны у всех участников и провели с их помощью генное типирование. Типирование ДНК — это способ исследования генетического материала, направленный на выявление и оценку индивидуальных особенностей биологического объекта. Цель такого исследования — установление сходства (или различий) разных организмов для определения степени их родства. Также была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга участников.

Результаты показали, что некоторые части мозга связаны с генетической предрасположенностью к счастью. Области под названием ventral pallidum и прилежащее ядро мозга являются важнейшими центрами системы вознаграждения. Это комплекс структур нервной системы, который регулирует поведение, снабжая человека чувством удовольствия и положительными эмоциями за успешно совершенное действие или принятое решение.

Процессы, лежащие в основе активности этих областей мозга, наследуются генетически. Кроме того, была обнаружена связь между чувством счастья и наличием предков из Азии, Африки и Испании. Оказалось, что потомки представителей этих народностей менее склонны наследовать предрасположенность к счастью.

Ранее ген, влияющий на быстрое возникновение никотиновой зависимости, был обнаружен у 10% россиян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий