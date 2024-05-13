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Зюганов: в новом созыве правительства РФ не появятся «чубайсы»

Зюганов заявил, что процедура утверждения кабмина РФ оздоровит правительство

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что новая процедура утверждения министров и вице-премьеров российского правительства оздоровит кабмин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые депутаты, впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые «чубайсы» и «сердюковы», которые торговали и предавали страну», — сказал Зюганов.

До этого Зюганов заявил, что кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов является «человеком с сильным характером» и «великолепно знает аналитику». Он добавил, что у бывшего вице-премьера Белоусова есть опыт в «организации управления работой».

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих. Ранее Путин внес в Госдуму его кандидатуру на пост главы нового кабмина. За Мишустина проголосовали 375 депутатов, 57 из фракции КПРФ воздержались. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — министров.

Ранее комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

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