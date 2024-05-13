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Бузова объяснила, почему не завела роман с Батрутдиновым

Певица Бузова заявила, что у нее и Батрутдинова затянулась дружба

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что у нее не сложился роман с комиком Тимуром Батрутдиновым.

Бузова рассказала, что у них с Батрутдиновым была взаимная симпатия, однако они «передержали» отношения. Их дружба затянулась, и знаменитости не смогли построить чего-то большего. При этом артистка назвала юмориста лапочкой. Она считает комика своим хорошим другом.

При этом Утяшева считает, что из Бузовой и Батрутдинова получилась бы идеальная пара.

Бузова также затронула тему брака. По ее мнению, люди могут понять, что подходят друг другу меньше чем за месяц.

«Зачем мучить, тратить время друг друга? Нравитесь? Поужинали, потом начали общаться. Потом нужно обязательно вместе отдохнуть хотя бы на пару дней. Обязательно посмотреть, как человек ведет себя в аэропорту, с людьми. Это очень важно. Есть ли вам о чем помолчать, о чем поговорить, когда вы остаетесь только вдвоем. За городом, например, или куда-то там выбраться на пару дней. А там все понятно, там в первый месяц все понятно», — заявила исполнительница.

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