В Польше заявили, что НАТО не может повлиять на помехи для GPS на Балтике

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Североатлантический альянс не в состоянии бороться с помехами в работе навигационной системы GPS в регионе Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС.

Военный заявил, что к подавлению сигнала GPS на Балтике может быть причастна Россия, но НАТО не знает, что с этим делать. По словам экс-командующего польскими войсками, таким образом Москва может проверять реакцию альянса.

«Мы не знаем на данный момент, что сделать», — резюмировал Скшипчак.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что против России необходимо ввести дополнительные санкции, поскольку она, якобы, организует «помехи» в GPS над регионом Балтийского моря.

5 мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен также заявляла о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.