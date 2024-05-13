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В Польше заявили, что НАТО не может повлиять на помехи для GPS на Балтике

Генерал Скшипчак: НАТО не может повлиять на помехи для GPS на Балтике

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Североатлантический альянс не в состоянии бороться с помехами в работе навигационной системы GPS в регионе Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС.

Военный заявил, что к подавлению сигнала GPS на Балтике может быть причастна Россия, но НАТО не знает, что с этим делать. По словам экс-командующего польскими войсками, таким образом Москва может проверять реакцию альянса.

«Мы не знаем на данный момент, что сделать», — резюмировал Скшипчак.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что против России необходимо ввести дополнительные санкции, поскольку она, якобы, организует «помехи» в GPS над регионом Балтийского моря.

5 мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен также заявляла о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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