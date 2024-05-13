Москвичка на электросамокате сбила дошкольника и скрылась с места ДТП

В Москве женщина на электросамокате сбила шестилетнего ребенка и уехала с места столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в парке Михалково. Мальчик находился на природе вместе с родителями, когда его сбила самокатчица. После ДТП женщина не стала дожидаться приезда правоохранителей. Ребенку потребовалась помощь медиков.

В полиции оперативно установили личность нарушительницы. Ей оказалась 44-летняя местная жительница. В отношении нее составили административный протокол по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Подробности о травмах и состоянии ребенка не сообщаются. В пресс-службе отметили, что жизни и здоровью несовершеннолетнего ничто не угрожает.

Ранее в Новосибирске в ходе конфликта между самокатчиками и автомобилистом молодой человек угрожал водителю пистолетом.