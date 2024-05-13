В США призвали передать Израилю бомбы, вспомнив атомные удары по Японии

Член верхней палаты конгресса США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал власти страны передать Израилю те бомбы, которые ему необходимы для завершения боевых действий в секторе Газа. Парламентарий сделал соответствующее заявление в ходе интервью для телеканала NBC News.

Комментируя ситуацию в зоне ближневосточного конфликта, американский законодатель вспомнил об атомных бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки. По его словам, это решение Вашингтона «было приемлемо».

«Так что, Израиль, делай то, что нужно, чтобы выжить в качестве еврейского государства», — сказал Грэм.

Он подчеркнул, что зарубежным партнерам Израиля необходимо передать ему бомбы, которые помогут «завершить конфликт».

В свою очередь ведущая телеканала со ссылкой на военных чиновников отметила, что со времен Второй мировой войны технологии сильно изменились. По ее словам, это позволяет Израилю наносить более точные удары по целям. Однако сенатор посчитал подобные высказывания чушью.

8 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил о пересмотре некоторых видов краткосрочной военной помощи еврейскому государству. Он пояснил, что Вашингтон принял такое решение из-за операции израильских войск в городе Рафахе на юге сектора Газа.

Ранее в Израиле заявили о способности противостоять палестинскому движению ХАМАС в одиночку.