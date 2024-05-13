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Стало известно, зачем россияне стали чаще открывать бизнес по франшизам

rg.ru: россияне стали использовать франшизы как альтернативу банковским вкладам

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Shutterstock

Франчайзинг в России демонстрирует стабильное развитие после нестабильных предыдущих периодов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на мнение основателя каталога франшиз Businessmens.ru Юрия Богомолова.

По данным Богомолова, в 2023 году количество запросов на франшизы различных сфер бизнеса увеличилось на 57% относительно показателей 2022 года.

«На фоне пандемии 2020-го и событий 2022 года, когда спрос на франшизы то падал, то восстанавливался, год без серьезных потрясений позволил рынку стабилизироваться», — пояснил эксперт

Франчайзинг сейчас рассматривается как «дорожная карта» для запуска бизнеса во время нестабильности.

«В кризис готовые решения франшиз избавляют от необходимости тестировать новые модели», — отмечает руководитель Franshiza.ru Анна Рождественская.

Наиболее активно развиваются сегменты франшиз с инвестициями до 1,5 млн руб. и свыше 6 млн. В первом случае бизнес рассматривается как замена работе по найму, во втором — для диверсификации активов инвесторов.
Замедление роста наблюдается в сегменте 3-6 млн руб. из-за необходимости привлечения кредитов.

«Люди опасаются рисков и не хотят брать займы на длительный срок», — поясняет Рождественская.

Повышенным спросом пользуются франшизы общепита, красоты, туризма, финансов. Богомолов связывает это с развитием внутреннего туризма и необходимостью инфраструктурных проектов.

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