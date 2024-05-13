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СМИ раскрыли тактику группировки «Север» на Харьковском направлении

Myśl Polska: группировка «Север» ВС РФ выявляет и ликвидирует огневые точки ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка войск «Север» российской армии обнаруживает и уничтожает огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.

«Действия группировки «Север» вскрывают огневые точки украинцев, которые затем успешно уничтожаются вместе с личным составом», — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что бойцы данного подразделения также создают помехи для ВСУ в перебрасывании резервов под Харьков с других направлений и вынуждают украинцев расходовать людские ресурсы, технику и боеприпасы.

13 мая вице-маршал британских ВВС в отставке Шон Белл заявил, что наступлением в Харьковской области Россия хочет создать «буферную зону», чтобы обезопасить Белгород от обстрелов со стороны ВСУ. Также, по его словам, ВС РФ стремятся обеспечить артиллерии нахождении в пределах досягаемости Харькова.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее стало известно о переброске под Харьков дополнительных резервов ВСУ.

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