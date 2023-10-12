Ученые разработали препарат для профилактики рака кожи

Ученые из онкологического центра Моффитта и Стэнфордского университета в США разработали препарат NFX-179, который оказался эффективен для профилактики рака кожи — кожной плоскоклеточной карциномы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Плоскоклеточный рак кожи (ПКРК) — злокачественная опухоль кожного покрова, происходящая из эпителиальных клеток (кератиноцитов) эпидермиса кожи и/или эпидермиса волосяных фолликулов. Это второй по распространенности вид рака кожи.

Существуют лекарства для предотвращения развития заболевания, однако они могут оказывать побочные эффекты. Ученые стремились разработать препарат, который был бы удобен в использовании и безопасен.

Исследователи создали NFX-179, который относится к ингибиторам MEK. Это химическое вещество или лекарственное средство, которое ингибирует ферменты протеинкиназы MEK1 и/или MEK2. Такие препараты воздействуют на путь MAPK / ERK, который часто гиперактивен при некоторых видах рака.

NFX-179 представляет собой крем для нанесения на кожу. Он проникает в верхние и нижние слои эпидермиса, сохраняя высокую эффективность.

Ученые провели серию доклинических экспериментов на мышах и обнаружили, что NFX-179 снижает риск образования новых кожных плоскоклеточных карцином на 92%. Кроме того, лекарство не вызвало серьезных побочных эффектов.

Авторы надеются, что NFX-179 получит распространение в качестве профилактического средства от рака кожи.

Ранее ученые выявили варианты генов, влияющих на риск развития меланомы.