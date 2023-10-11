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Стало известно, когда в Европе количество пенсионеров превысит численность молодежи

ВОЗ: к 2024 году людей старше 65 лет в Европе станет больше, чем 15-летних

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По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2024 году в странах Европы людей в возрасте 65 лет и старше станет больше, чем молодежи в возрасте до 15 лет. Исследование опубликовано на официальном сайте ВОЗ.

В новом докладе подчеркивается роль физической активности и качества питания как ключевых факторов, влияющих на здоровье людей. Авторы подчеркивают, что умеренные нагрузки и здоровая диета помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, деменцию, психические расстройства и другие неинфекционные болезни.

Эксперты ВОЗ рекомендуют пожилым людям придерживаться рациона с высоким содержанием фруктов и овощей, а также избегать переработанных продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Также для поддержания здоровья в преклонном возрасте специалисты советуют уделять не менее 150 минут в неделю физической активности, что понижает риск преждевременного ухода из жизни на 28%. Более интенсивные тренировки могут сократить вероятность летального исхода от любых причин на 35%.

Ранее ученые выяснили, что сексуальная активность улучшает мыслительные способности пожилых людей.

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