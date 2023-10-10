Российские ученые предложили дешевый и эффективный способ переработки макулатуры

Ученые Пермского национально исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) оптимизировали способ переработки макулатуры и твердых древесных остатков, сделав его проще, дешевле и эффективнее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Сложный процесс облагораживания отходов древесины состоит из стадий роспуска на волокна в водной среде и удаления типографской краски из волокнистой суспензии, многоступенчатого сортирования и очистки от различных примесей с использованием большого набора разнотипного оборудования.

Исследователи из Пермского Политеха усовершенствовали существующую схему подготовки макулатурной массы за счет использования аэродинамического диспергатора. Этот аппарат способен одновременно измельчать и сортировать вторсырье, удаляя из него пластик и другие примеси.

Диспергатор также может распускать материал на волокна без необходимости погружать их в воду, снижая потери мелкого волокна в два раза по сравнению с традиционным методом.

«Роспуск макулатуры в диспергаторе осуществляется в воздушно-сухом состоянии. Аппарат характеризуется как «три в одном» и осуществляет роспуск с сортированием, при котором крупные примеси (скотч, скрепки, пленки и другие механические примеси) отделяются в аппарате и периодически удаляются.

Легкие примеси (пыль волокнистая, пыль из типографской краски) удаляются в процессе работы с потоком воздуха, и вся волокнистая часть макулатуры остается в массе», — рассказала «Газете.Ru» доктор технических наук, профессор кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Фирдавес Хакимова.

Ученые также отметили, что при традиционном роспуске белизна макулатурной массы составила 45,5%, а после роспуска в диспергаторе показатель увеличился до 50%. Это объясняется тем, что вся печатная краска в аппарате измельчается до очень маленьких размеров и уносится вместе с воздухом.

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