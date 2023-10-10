Исследование показало, что работа по дому снижает стресс

Согласно опросу проведенному компанией eBay, работа по дому может оказать положительное влияние на здоровье психики и снизить стресс. В список успокаивающих занятий вошла уборка пола пылесосом, приготовление пищи и развешивание белья. Об этом сообщает TimesNewsUK.

В исследовании приняли участие около двух тысяч человек. Каждый пятый (18%) поделился, что уборка пола пылесосом помогает успокоиться. Около 31% опрошенных заявили, что могут расслабиться, нарезая овощи и поливая растения. Немного меньшее число опрошенных (28%) могут снять стресс, развешивая белье.

В числе других успокаивающих занятий оказались: ремонт машины, стрижка газона, складывание постиранного белья и работа в саду. Подавляющее большинство опрошенных (91%) согласились с тем, что домашние дела могут снизить стресс. Более половины респондентов (56%) заявили, что такая деятельность влияет на психическое здоровье лучше, чем йога и медитация.

Британский психолог Лиза Дорн, комментируя результаты исследования, отметила, что работа по дому может стимулировать работу центров удовольствия в мозге и способствовать выбросу в кровь эндорфинов и гормонов счастья.

Ранее выяснилось, что подъем по лестнице и мытье полов снижают риск инсульта.