Солнечная система оказалась больше, чем считалось раньше

Космические наблюдения за отдаленными объектами показали, что Солнечная система простирается дальше, чем считали астрономы. Об этом говорится в новом докладе на сайте Ассоциации университетов по изучению космоса (Universities Space Research Association, USRA).

Ранее считалось, что Солнечная система кончается за поясом Койпера — рассеянным полем ледяных валунов, расположенном в 48 астрономических единицах от Земли. Одна астрономическая единица составляет около 150 млн километров.

В ходе изучения других звездных систем исследователи выяснили, что поля обломков вокруг сопоставимых с Солнцем звезд простирались как минимум на вдвое большее расстояние, что делало нашу родную систему довольно компактной по космическим масштабам.

Команда астрономов под руководством специалистов Центра астрономии и астрофизики Герцберга в Канаде проанализировала данные с зонда New Horizons, отправленного за пределы Солнечной системы в 2006 году. Ученые использовали алгоритм машинного обучения, натренировав нейросеть на распознавание объектов в темноте дальнего космоса.

Искусственный интеллект выявил примерно вдвое больше объектов пояса Койпера, указав на предполагаемое увеличение плотности материала на расстоянии от 60 до 80 астрономических единиц от Земли. Согласно новым данным, Солнечная система может быть окружена двойным кольцом ледяных обломков, за счет которых ее размеры становятся сравнимыми с площадью других звездных систем.

В то же время астрономы пока не знают, чем обусловлен разрыв между первым кольцом пояса Койпера и предполагаемым вторым.

Ранее астрофизики допустили, что где-то в поясе Койпера скрыта девятая планета Солнечной системы.