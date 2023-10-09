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Российские ученые обнаружили белок, препятствующий омоложению тканей

Российский научный фонд: особый белок в клетках препятствует омоложению тканей

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John Minchillo/AP

Российские ученые в составе научного коллектива обнаружили, что белок р16 мешает тканям оставаться молодыми. Этот фермент блокирует процесс деления клеток и служит одним из важных маркеров старения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ), который поддержал исследование грантом.

В процессе старения человеческого организма в клетках и тканях происходят изменения. Усиливаются окислительные и воспалительные процессы, что снижает способность тканей к регенерации. Чтобы отсрочить старение, ученые исследуют способы превращения старых клеток организма обратно в стволовые. Это недифференцированные (незрелые) клетки, способные превращаться в специализированные, то есть в клетки различных органов и тканей.

Однако эксперименты показывают, что не все ткани удается превратить в стволовые, а полученные стволовые клетки — не во все необходимые нам типы взрослых клеток. Это происходит, в частности, из-за накопления некоторых молекул, препятствующих перепрограммированию.

Ученые из Института цитологии РАН (Санкт-Петербург), Университета «Сириус» (Федеральная территория Сириус) с коллегами из Франции, Германии и Китая выяснили, что такие молекулы производятся «стареющими» клетками, которые накопили большое количество белка р16. Этот белок блокирует процесс деления клеток и является одним из важных маркеров старения.

Авторы провели эксперименты с генетически модифицированными фибробластами мышей. Это клетки соединительной ткани, в геном которых искусственно были вставлены гены четырех белков-факторов репрограммирования, способствующих превращению взрослых клеток в стволовые.

Оказалось, что в популяции кожных фибробластов, в которых эти четыре гена искусственно активировали, часть клеток действительно превратилась в стволовые, однако кроме них появились и клетки с высоким уровнем белка p16, которые тормозили формирование колоний стволовых клеток. Напротив, в тканях, лишенных «стареющих» p16-богатых клеток, количество стволовых увеличивалось.

Авторы отметили, что удаление из тканей клеток с высоким уровнем p16 улучшает методику перепрограммирования. Усовершенствовав ее, можно будет повысить эффективность получения стволовых клеток для лечения многих заболеваний и омоложения различных органов и тканей.

Ранее ученые назвали процедуру, замедляющую темпы старения у мышей.

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