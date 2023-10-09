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Ученые обнаружили новый способ выявления сосудистой деменции

EurekAlert: деменцию можно выявить при обследовании сетчатки глаза

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Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Кека Университета Калифорнии (США) обнаружили новый способ обнаружения сосудистой деменции. Выявить заболевание оказалось возможно с помощью неинвазивного осмотра глаз. Об этом сообщает EurekAlert.

Сосудистая деменция — это деменция, вызванная проблемами притока крови к мозгу. Причиной такого состояния может стать инсульт или хроническая ишемия — сосудистое заболевание, связанное с нарушением артериального кровоснабжения ткани. Сосудистая деменция может проявляться чувством усталости, забывчивостью и эмоциональной нестабильностью. После болезни Альцгеймера сосудистая деменция является вторым по распространенности диагнозом приобретенного слабоумия.

В исследовании приняли участие шесть тысяч темнокожих американцев старше 40 лет, у которых ранее не диагностировали деменцию. Участники были подвергнуты нескольким обследованиям для оценки их когнитивных способностей. Некоторым из них также была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Затем все испытуемые прошли процедуру визуализации сетчатки с помощью оптической когерентной томографической ангиографии (OCTA).

Технология позволила ученым оценить плотность кровеносных сосудов в сетчатке, количество и скорость движения крови, которая течет по ним.

Выяснилось, что участники со слабым кровотоком в сосудах и низкой плотностью их стенок показали худшие результаты в тестах на когнитивные способности. Они медленнее обрабатывали информацию и были более беспорядочны в принятии решений.

Авторы исследования отметили, что снижение скорости кровотока в сетчатке может быть признаком сосудистых заболеваний, провоцирующих изменения в мозге и ведущих к деменции.

Чтобы усовершенствовать новый метод диагностики, ученые планируют продолжить исследования с участием представителей других этнических групп.

Ранее выяснилось, что хронический стресс удваивает риск развития деменции.

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