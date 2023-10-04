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Ученые обнаружили новый способ восстанавливать повреждения головного мозга

EurekAlert: создана кора головного мозга человека из стволовых клеток

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Depositphotos

Исследователи из Оксфордского университета использовали стволовые клетки, чтобы напечатать на 3D-принтере ткань, из которой состоит кора головного мозга человека. Новая технология может быть эффективна для восстановления повреждений мозга. Об этом сообщает EurekAlert.

Повреждения коры головного мозга, вызванные травмой, инсультом и хирургическим вмешательством обычно приводят к трудностям в обучении, коммуникации и движении.

Используя стволовые клетки, исследователи создали инженерную ткань, представляющую собой упрощенную кору головного мозга. Стволовые клетки — это недифференцированные (незрелые) клетки, из которых формируются различные органы и ткани в организме. Ключевым преимуществом использования этих клеток для восстановления повреждений является то, что их можно получить из организма самих пациентов, и, следовательно, они не будут восприниматься иммунной системой как чужеродные элементы.

Ученые уже провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Напечатанные образцы инженерной ткани имплантировали в мозг грызунов. Искусственно выращенная ткань и клетки мозга мышей взаимодействовали друг с другом, о чем свидетельствует миграция нейронов между ними.

Исследователи намерены усовершенствовать метод 3D-печати для создания сложных многослойных структур, которые могли бы реалистично имитировать архитектуру коры человеческого мозга. Тогда образцы можно будет имплантировать людям. Кроме того, сконструированные ткани могут быть использованы при оценке эффективности лекарственных препаратов.

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