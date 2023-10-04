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Письма детей с онкологическими заболеваниями попадут в космос

Письма 70 детей с онкозаболеваниями отправят на спутнике в космос 26 декабря

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Роскосмос

Со спутником «Марафон» в космос полетят письма 70 детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

Отмечается, что на поверхности спутника будут выгравированы рисунки и слова — самые заветные детские желания.

Как сообщает «Роскосмос», в течение года команда фонда Unity вместе с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым посетила онкологические отделения больниц в 11 городах России с проектом «космическая терапия искусством».

«Уже этой зимой «Марафон» доставит на высоту 750 км мечты 70 мальчиков и девочек», — говорится в сообщении ведомства.

Это дети, проходящие лечение в Нижнем Новгороде, Туле, Нижневартовске, Чехове, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Казани, Ярославле, Воронеже, Липецке.

Также накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что новые российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27» могут направиться к спутнику Земли раньше запланированного срока. Он подчеркнул, что в ведомстве полны решимости продолжить лунную программу.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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