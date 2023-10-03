Врач назвала правила безопасного маникюра с использованием гель-лака

Многие женщины отдают предпочтение маникюру с использованием гель-лака, потому что он дольше держится на ногтях. Однако важно знать правила, соблюдение которых поможет сохранить красоту и здоровье ногтевой пластины. Стерильность инструментов и щадящая обработка зоны кутикулы — залог безопасного маникюра. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит из частной медицинской клиники «Инвитро».

Специалист отметила, что во время маникюра нестерильными инструментами возможно заражение грибковой, стафилококковой и псевдомонадной инфекциями. При выборе салона стоит обратить внимание на то, какие инструменты используют мастера и как стерилизуют их. Также нужно соблюдать осторожность при выборе обрезного маникюра — такой вид подразумевает удаление кутикулы ножницами или щипчиками. Кутикула защищает матрикс (зону роста) ногтей от различных патогенных микроорганизмов. Если матрикс поврежден — это может вызвать истончение и расслоение ногтей. Женщинам с сахарным диабетом, нарушением свертываемости крови, чувствительной или воспаленной кожей обрезной маникюр противопоказан.

Также врач призвала помнить о риске возникновения аллергической реакции на формальдегид, консерванты, метакриловую кислоту и прочие компоненты гель-лака. Даже если аллергии нет, покрывать лаком нужно исключительно видимую часть ногтевой пластины.

«Наносить гель-лак глубоко под кутикулу может быть небезопасно. Если повредить зону матрикса — это приведет к деформации ногтевой пластины. При травмировании кутикулы или окружающих тканей увеличивается вероятность проникновения и размножения грибковых и бактериальных инфекций», — предупредила дерматовенеролог.

Существует мнение, что лампы для сушки гель-лака могут провоцировать развитие рака. Врач объяснила, что мастера ногтевого сервиса обычно используют два вида ламп: УФ-лампу (UVA) и светодиодную лампу (LED). Эти лампы представляют слабый риск развития онкопатологии. Чтобы быть уверенной в собственной безопасности, можно использовать специальные кремы с SPF защитой, это поможет снизить воздействие ультрафиолетового излучения.

Ранее онколог Серяков перечислил людей, которым не стоит делать маникюр с УФ-лампой.