Во время пандемии COVID-19 участились случаи заболеваемости анорексией и булимией

Ученые из университета Торонто в Канаде выяснили, что случаи заболеваемости расстройствами пищевого поведения (РПП) участились в период пандемии коронавируса. Кроме того, частота госпитализаций среди подростков с РПП увеличилась на 54% в связи с самоизоляцией. Об этом сообщает EurekAlert.

Расстройства пищевого поведения — ряд поведенческих синдромов, связанных с нарушением процесса принятия пищи. К ним относятся нервная анорексия, нервная булимия, избирательно ограничительное расстройство, психогенное переедание.

В своем исследовании ученые использовали данные из медицинских карт жителей Онтарио в возрасте 10-105 лет в предпандемический (с 1 января 2017 года по 29 февраля 2020 года) и пандемический (с 1 марта 2020 года по 31 августа 2022 года) периоды. Результаты показали, что спустя 30 месяцев после начала пандемии число подростков с расстройствами пищевого поведения возросло до семи человек на 100 тысяч их здоровых сверстников.

Кроме того, подростки и взрослые люди с РПП стали чаще попадать в больницы. Частота госпитализаций среди подростков увеличилась на 54%. Среди взрослых этот показатель был ниже, однако люди среднего возраста обращались за помощью чаще, чем в предпандемический период.

Авторы исследования считают, что изоляция, постоянное нахождение в социальных сетях и тревога в связи с закрытием тренажерных залов спровоцировали рост заболеваемости. Ученые заявили о необходимости больше инвестировать в программы по борьбе с расстройствами пищевого поведения для подростков и взрослых, а также продолжить исследования.

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