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В России вывели оптимально адаптированные для Сибири картофель и сою

В Красноярске вывели оптимально адаптированные для Сибири картофель и сою

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R. Koenig/Global Look Press

Специалисты Красноярского государственного аграрного университета вывели новые сорта картофеля и сои, которые оптимально адаптированы к сибирским условиям. Об этом, ссылаясь на научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь», сообщает РИА Новости.

По словам ученых, весенние заморозки и засуха являются ключевыми проблемами агробизнеса Сибири и могут приводить к гибели значительной части растений и резкому падению урожайности у выживших.

Специалистам удалось создать два сорта картофеля и два сорта сои, адаптированных к климату Сибири. Все предложенные сорта имеют низкую скорость прорастания. Из-за этого они переживают заморозки и засуху под землей, давая ботву только при наступлении устойчивого тепла.

Применение новых сортов, сообщается в статье, может сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным.

Ранее сообщалось, что горох, кукуруза и картофель могут способствовать набору веса у людей среднего возраста.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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