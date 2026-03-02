Глава МАГАТЭ рассказал о трудностях в диалоге с Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не теряло контакта с властями Ирана. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции в Вене, трансляция велась на YouTube-канале агентства.

«Речь не о том, что мы потеряли связь с Ираном. Этого не происходит. У меня очень дружеские отношения с послом и властями в Тегеране, как вы хорошо знаете», — сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что сейчас МАГАТЭ не может связаться с правительством Ирана. По его словам, это связано с техническими моментами на фоне перебоев с интернетом.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

