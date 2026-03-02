Москвич получил перелом полового органа во время соития

32-летнего мужчину госпитализировали после того, как у него диагностировали перелом полового органа. Об этом сообщает Regions.

Россиянин обратился за помощью в больницу Орехово-Зуево и пожаловался на боль, отек и гематому в паховой области. После осмотра выяснилось, что во время соития он получил перелом.

Врачи не стали медлить, так как несвоевременное оказание помощи могло лишить пациента возможности иметь детей. В течение часа после поступления в учреждение его прооперировали. Специалисты смогли восстановить целостность органа.

Период после операции прошел без осложнений, вскоре болевые ощущения пропали. Уже через месяц все функции восстановились.

По словам медиков, в том, что им удалось спасти пациента, важную роль сыграло быстрое обращение за помощью самого пациента.

Подобный случай до этого произошел в Уфе. 31-летний пациент поступил с такими же жалобами. Мужчину «бережно» прооперировали и помогли избавиться от последствий травмы.

Ранее тигр съел половой орган фермера, решившего справить нужду в лесу.