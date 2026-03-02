Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвич получил перелом полового органа во время соития

В Подмосковье прооперировали мужчину, получившего перелом полового органа
Shutterstock

32-летнего мужчину госпитализировали после того, как у него диагностировали перелом полового органа. Об этом сообщает Regions.

Россиянин обратился за помощью в больницу Орехово-Зуево и пожаловался на боль, отек и гематому в паховой области. После осмотра выяснилось, что во время соития он получил перелом.

Врачи не стали медлить, так как несвоевременное оказание помощи могло лишить пациента возможности иметь детей. В течение часа после поступления в учреждение его прооперировали. Специалисты смогли восстановить целостность органа.

Период после операции прошел без осложнений, вскоре болевые ощущения пропали. Уже через месяц все функции восстановились.

По словам медиков, в том, что им удалось спасти пациента, важную роль сыграло быстрое обращение за помощью самого пациента.

Подобный случай до этого произошел в Уфе. 31-летний пациент поступил с такими же жалобами. Мужчину «бережно» прооперировали и помогли избавиться от последствий травмы.

Ранее тигр съел половой орган фермера, решившего справить нужду в лесу.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!