Обнаружена связь между болезнью Альцгеймера и хроническим стрессом

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме обнаружили связь между хроническим стрессом и повышенной вероятностью возникновения болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в научном журнале Alzheimer's Research & Therapy (ART).

Болезнь Альцгеймера — самый распространенный тип деменции, при котором мозг перестает выполнять свои функции должным образом.

Исследование проводилось с использованием административной базы данных здравоохранения Стокгольма. Эксперты сосредоточили внимание на пациентах в возрасте от 18 до 65 лет в период с 2012 по 2013 год.

Они выявили более 44,4 тыс. человек с диагнозом хронического стресса и/или депрессии, и наблюдали за ними в течение восьми лет, чтобы увидеть, у скольких из них позже диагностировали болезнь Альцгеймера.

Как выяснили специалисты, у пациентов с хроническим стрессом или депрессией двое больше шансов на развитие деменции, а у страдающих и тем и другим риск повышается в четыре раза по сравнению с людьми без указанных расстройств.

Исследователи намерены разработать анкеты и когнитивные тесты для раннего выявлению людей, подверженных риску старческого слабоумия.

Ранее ученые создали простой тест, предсказывающий болезнь Альцгеймера за 20 лет до ее появления.