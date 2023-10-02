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НАСА продлило работу миссии New Horizons

НАСА: работа миссии New Horizons продлена до конца 2020-х годов

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NASA

Работу миссии New Horizons продлили до конца 2020-х годов. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

«НАСА согласилось продлить операции своего космического корабля New Horizons до конца этого десятилетия», — уточнили в сообщении.

В американском космическом агентстве обратили внимание, что пролонгировать работу миссии необходимо, чтобы поддержать «междисциплинарную» науку, которая может включать в себя еще один пролет объекта в поясе Койпера автоматической межпланетной станции (АМС). В НАСА отметили, что конкретное небесное тело, которое изучат в рамках миссии, определят позднее.

25 августа «Роскосмос» и NASA согласовали дополнительный полет космонавта на «Союзе». Космическая экспедиция должна состоятся в рамках соглашения перекрестных полетах.

29 сентября стало известно, что запуск космической миссии к «золотому» астероиду отложили на неделю.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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