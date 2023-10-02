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Ученые выяснили, что черви могут испытывать базовые эмоции

Genetics: черви-нематоды проявили страх перед ударами током

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University of Turku

Группа ученых из США и Японии выяснила, что круглые черви нематоды вида Caenorhabditis elegans без мозга и с примитивной нервной системой способны испытывать базовые эмоции, такие как страх. Исследование опубликовано в научном журнале Genetics.

Специалисты изучили реакцию беспозвоночного на резкий удар током. Получив разряд, нематода пускалась в бегство, демонстрируя поведение, очень похожее на испуг. По словам экспертов, продолжительность и тяжесть негативного состояния червя с высокой вероятностью регулировалась особым нейронным контуром, а не прямой стимуляцией двигательной системы с помощью электричества.

По словам ученых, реакция животного на стимул признается эмоциональной, если соответствует четырем критериям: она должна сохраняться после исчезновения стимула, ее сила должна увеличиваться или уменьшаться в зависимости от силы воздействия, она должна доминировать над другими реакциями и она должна отвечать типу стимула.

Рассмотрев поведение нематоды при ударе током, исследователи заключили, что оно соответствует как минимум трем из четырех критериев эмоционального отклика.

Время «испуга» нематоды варьировалось в зависимости от продолжительности воздействия электротока. В этом состоянии существа игнорировали еду, что позволило заключить, что отрицательное состояние подавляет положительные стимулы.

«Поскольку потребность в передаче сигналов нейропептидов [у червей] напоминает нейропептидную регуляцию страха у млекопитающих, включая человека, состояние мозга, подобное страху, может регулироваться эволюционно консервативными молекулярными механизмами», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что отсутствие мозга не мешает медузам учиться на своих ошибках.

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