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Ученые установили связь между глобальным потеплением и приходом мощных циклонов

Nature: сезон циклонов сдвинулся более чем на 10 дней из-за изменений климата

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NASA

Китайские ученые из Университета Цинхуа нашли связь между все более ранним приходом мощных тропических циклонов и глобальным потеплением, вызванным антропогенными выбросами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

К категории мощных или интенсивных относят циклоны со скоростью ветра, превышающей 110 узлов (56,5 м/с). Они считаются одним из самых разрушительных видов стихийных бедствий. Изменения характеристик интенсивных тропических циклонов, включая их количество, силу и длительность, уже хорошо изучены, но пока мало что известно об изменениях их сезонного цикла.

Ученые проанализировали спутниковые данные с 1981 по 2017 год и выяснили, что в указанный период циклоны приходили все раньше, а даты их появления сдвигались примерно на три дня каждые 10 лет.

Более раннее начало бурь оказалось вызвано повышением температуры поверхности моря и теплосодержания океана, которое, в свою очередь, главным образом обусловлено выбросами парниковых газов.

Результаты показали, что более ранний приход тропических штормов также приводит к увеличению количества и продолжительности сильных ливней.

Ранее ученые получили исчерпывающие доказательства ослабления теплого течения Гольфстрим.

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