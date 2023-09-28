Ученые встревожены «катастрофической» скоростью таяния ледников Швейцарии

Группа экспертов Швейцарской академии наук заявила о резком ускорении таяния горных ледников. В 2022 году их объем сократился на 6%, а в 2023 — еще на 4%. Об этом говорится в докладе Центра мониторинга ледников GLAMOS в Швейцарии.

По словам ученых, таяние снежных шапок продолжается «катастрофическими» темпами.

«Всего за два года потеряно столько же льда, сколько было утрачено в период с 1960 по 1990 год. Два экстремальных года подряд привели к обрушению крупных ледниковых языков и полному исчезновению более мелких скоплений льда», — сказано в исследовании.

Средняя потеря толщины льда в швейцарских Альпах составила от двух до трех метров в зависимости от региона.

По словам главы GLAMOS Матиаса Хусса, Швейцария уже лишилась до 1 тыс. небольших ледников, и теперь начинает терять более крупные и важные ледники.

Исследователи объяснили масштабную потерю льда малоснежными зимами и летней жарой. Более половины автоматизированных станций мониторинга на высоте более 2 тыс. метров, действующих уже не менее четверти века, зафиксировали рекордно низкий для этого времени года уровень снега. Весной 2023-го из-за чрезвычайно теплого июня снег начал таять на две-четыре недели раньше обычного.

Ученые отметили, что в августе 2023 года температура ниже 0°C фиксировалась на рекордной высоте около 5300 метров. Это значит, что на всех альпийских вершинах Швейцарии держались плюсовые температуры.

Ранее исследователи выяснили, что половина ледников Земли растает при повышении температуры на 1,5°C.