Ученые преобразовали почвенные микробы в поглотители пластика

Американские ученые из Университета штата Иллинойс создали генномодифицированные бактерии для переработки пластикового мусора. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты разработали два искусственных штамма почвенной бактерии Pseudomonas putida, приспособив их для расщепления полиэтилентерефталата — одного из самых распространенных видов полимеров, широко применяемый в производстве пищевых пленок, бутылок, синтетических тканей и других изделий.

Каждый штамм был нацелен на разложение составных компонентов пластика — этиленгликоля и терефталевой кислоты.

Микроорганизмы преобразуют элементы в биоразлагаемые полимеры РНА и муконат, которые затем можно использовать для синтеза полиуретана и адипиновой кислоты — ресурсов для производства изоляционных материалов, клеев и нейлона.

Ученые обнаружили, что применение сразу двух разновидностей бактерий разлагает пластмассу более эффективно, чем использование их по отдельности.

Результаты показали, что искусственно созданные микробные сообщества оказались многообещающей платформой для переработки полимеров и обеспечения экологической устойчивости.

Ранее ученые смогли создать мыло из пластиковых отходов.