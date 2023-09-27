Ученые преобразовали почвенные микробы в поглотители пластика

Американские ученые из Университета штата Иллинойс создали генномодифицированные бактерии для переработки пластикового мусора. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).
Специалисты разработали два искусственных штамма почвенной бактерии Pseudomonas putida, приспособив их для расщепления полиэтилентерефталата — одного из самых распространенных видов полимеров, широко применяемый в производстве пищевых пленок, бутылок, синтетических тканей и других изделий.
Каждый штамм был нацелен на разложение составных компонентов пластика — этиленгликоля и терефталевой кислоты.
Микроорганизмы преобразуют элементы в биоразлагаемые полимеры РНА и муконат, которые затем можно использовать для синтеза полиуретана и адипиновой кислоты — ресурсов для производства изоляционных материалов, клеев и нейлона.
Ученые обнаружили, что применение сразу двух разновидностей бактерий разлагает пластмассу более эффективно, чем использование их по отдельности.
Результаты показали, что искусственно созданные микробные сообщества оказались многообещающей платформой для переработки полимеров и обеспечения экологической устойчивости.
Ранее ученые смогли создать мыло из пластиковых отходов.