«Союз МС-23» принял на борт экипаж и готовится к спуску

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио завершили переход на борт космического корабля «Союз МС-23» с Международной космической станции и задраили люк, готовясь к спуску на Землю, прямая трансляция идет на сайте «Роскосмоса».

Теперь экипажу космического корабля предстоит надеть скафандры и занять места в ложементах. Примерно в 13:24 мск корабль перейдет в автономный полет, активирует двигатели для торможения и спустится с орбиты. Приземление должно произойти сегодня днем.

Ранее стало известно, что в среду, 27 сентября, днем планируется приземление пилотируемого корабля «Союз МС-23» в степях Казахстана с тремя членами экипажа на борту.

Таким образом, завершится годовая экспедиция космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио, которая стала самой долгой экспедицией в истории освоения человеком космоса.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.