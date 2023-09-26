Ученые предложили трансплантировать клитор для борьбы с половой дисфункцией

Специалисты из Техасского университета предложили начать проводить операции по пересадке клитора для улучшения качества жизни женщин. Научная публикация была представлена журналом Bioethics.

Авторы провели анализ опубликованных исследований, которые были посвящены клиническим случаям пересадки половых органов. За последние годы стали возможны операции по пересадке матки, яичников, семенников и пениса, однако трансплантация клитора не обсуждается.

По словам авторов, подобная операция может оказаться полезной для женщин, у которых есть повреждения клитора, полученные, например, при обрезании, и которые теперь не могут испытывать сексуальное удовольствие.

«Мы также рассмотрели возможные причины отказа от трансплантации клитора, однако ни одна из них не оказалась убедительной. Мы сделали вывод, что основная причина, по которой трансплантация клитора не обсуждается, связана с обесцениванием сексуального удовольствия женщин», – заключили авторы.

Исследователи также призвали научное сообщество обратить внимание на поднятую в статье проблему.

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