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Найдена связь между отцовским вниманием и успеваемостью ребенка в школе

Университет Лидса: дети лучше учатся в школе, если отцы проводят с ними время

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В бизнес-школе Университета Лидса установили, что учащиеся младших классов демонстрируют лучшую успеваемость, если их отцы уделяют им достаточно внимания. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что важен именно контакт с ребенком в виде совместного чтения книг, производства поделок и прочих хобби, но никак не просмотр телевизора или смартфона.

Исследователи изучили результаты тестов школьников из пяти тысяч семей. Выяснилось, что дети лучше учатся в первом классе, если отец проводил с ними много времени до достижения трехлетнего возраста. При этом, те младшеклассники, которым отцы не уделяли должного внимания, в начальной школе были менее успешны.

При этом оказалось, что достаточно и десяти минут качественного времяпрепровождения с ребенком в день, чтобы это имело результат в будущем.

До этого врач-гастроэнтеролог Стелла Хамхоева рассказала, как организовать питание школьника. По ее словам, с едой дети должны получать качественные углеводы, жиры и белки. При этом специалист не советует давать ребенку сладости, газированные напитки, колбасы и сосиски, а также фастфуд.

Ранее преподаватель напомнила, сколько времени должно уходить у школьников на домашнюю работу.

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