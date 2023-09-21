Обнаружен новый способ борьбы с никотиновой зависимостью

Группа ученых из Университета Миссури в США провела исследование, в ходе которого стало понятно, что транскраниальная магнитная стимуляция может быть эффективна в борьбе с никотиновой зависимостью. Оказалось, что импульсы магнитного поля при воздействии на мозг способны стимулировать функцию самоконтроля. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 37 участников в возрасте около сорока лет. Исследователи воздействовали на правую нижнюю лобную извилину головного мозга испытуемых при помощи транскраниальной магнитной тета-имупльсной стимуляции. Такой вид стимуляции предполагает сильные, быстро сменяющиеся импульсы магнитного поля. Сперва ученые воздействовали на мозг добровольцев непрерывными магнитными импульсами в течение сорока секунд, а затем — прерывистыми, нерегулярными около 190 секунд.

Оказалось, что воздействие магнитных импульсов улучшило функцию ингибиторного контроля в мозге — этот механизм отвечает за самоконтроль и автоматическую реакцию человека на стимулы из окружающей среды. У многих людей с никотиновой зависимостью курение является примером такой реакции, которая возникает в качестве ответа, к примеру, на стресс. Ученые предполагают, что стимуляция ингибиторного контроля поможет курильщикам избавиться от вредной привычки, потому что это будет тормозить автоматическую тягу к сигаретам.

Ранее выяснилось, что курение уменьшает объем мозга и может повысить риск деменции.