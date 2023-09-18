Психологи выяснили, что сильная депрессия может затрагивать не все стороны жизни

Британские исследователи из Лондонского университета изучили реакции людей, страдающих от большой депрессии — клинического состояния, в котором люди постоянно испытывают сильное чувство печали, безнадежности и отсутствия интереса к повседневной деятельности. Оказалось, что даже с таким диагнозом человек способен испытывать положительные эмоции. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Специалисты изучили результаты опроса 1710 участников из разных стран. Добровольцам предложили тест для оценки субъективного качества различных аспектов своей жизни.

Результаты показали, что все пациенты с депрессией негативно оценивали такие сферы, как физическое здоровье и финансовое положение. Однако на вопросы об отношениях, семье и окружающей среде большинство добровольцев сообщали, что удовлетворены текущим положением дел.

По словам исследователей, выводы говорят о том, что большая депрессия не приводит к негативному восприятию жизни в целом, поскольку у людей сохраняется способность испытывать положительные эмоции по отдельным поводам.

Ранее ученые выяснили, что задумчивые дети чаще страдают от депрессии во взрослом возрасте.